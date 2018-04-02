Eğitime gittiler, denize düşen vatandaşı kurtardılar

İstanbul Beykoz’da Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaz sezonun yaklaşmasıyla meydana gelecek boğulma ve kaza olaylarına karşı eğitim düzenlerken, denize düşen bir vatandaşı kurtardı.

Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 10 kişilik gönüllü ekip, Riva Deresinde ve plajında yüzme ve tüp deneme eğitimi yaptığı sırada plaj mendireği ucundan bir vatandaş denize düştü. Düşmenin etkisiyle hafif şekilde yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi arama kurtarma ekibi üyeleri yaparken, vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Klüp Başkanı Davut Sarıkurt, "Riva Plajlarında bilhassa yaz aylarında birçok kaza ve boğulma vakalarının yaşandığı bir bölge. Bu yüzden eğimlerin aralıksız devam edeceğiz" dedi.