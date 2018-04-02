Eğitime gittiler, denize düşen vatandaşı kurtardılar

İstanbul Beykoz’da Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, yaz sezonun yaklaşmasıyla meydana gelecek boğulma ve kaza olaylarına karşı eğitim düzenlerken, denize düşen bir vatandaşı kurtardı.
Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Riva Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 10 kişilik gönüllü ekip, Riva Deresinde ve plajında yüzme ve tüp deneme eğitimi yaptığı sırada plaj mendireği ucundan bir vatandaş denize düştü. Düşmenin etkisiyle hafif şekilde yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi arama kurtarma ekibi üyeleri yaparken, vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Klüp Başkanı Davut Sarıkurt, "Riva Plajlarında bilhassa yaz aylarında birçok kaza ve boğulma vakalarının yaşandığı bir bölge. Bu yüzden eğimlerin aralıksız devam edeceğiz" dedi.
Ankara merkezli 4 ilde operasyon!
Mehmet Aydın'ın koruması anlattı: Kıbrıs'ta uyuşturucu ve cinsel ilişki partileri!
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Kuzey Kore için bir ilk daha: Onlar söyledi, Kim dinledi
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum