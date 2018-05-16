HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eğitime hayırsever desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:17 | Son Güncelleme

Sivas'ta hayırsever iş adamınca yaptırılacak 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir hayırsever tarafından yaptırılacak anaokulu için protokol imzalandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever Mustafa Işık tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi'nde inşa edilecek anaokulu için Vali Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, 2017 ve 2018 yılı içerisinde 9 hayırsever ile eğitim protokolü imzaladıklarını anımsattı.

Gelecek yıl tekli eğitime geçileceğini belirten Gül, "Bu, hem Milli Eğitim Bakanlığının imkanları ile hem de hayırseverlerin katkıları ile yapılacak. Daha önce imzaladığımız 9 protokol ya bitme aşamasında ya da inşaatı devam ediyor. Bazı okullarımız da tamamlandı, eğitim başladı. Bugün de hayırsever iş adamımız Mustafa Işık ile beraber 4 derslikli anaokulu protokolü imzalayacağız. Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığının tip projelerinden olacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta eğitim yatırımları anlamında olağanüstü bir dönem yaşandığını belirten Gül, "Şu an toplam proje büyüklüğümüz 520 milyon lira. 520 milyon lira ne kadar kıymetli ise bir hayırseverimizin bu işin ucundan tutması, destek olması en az o kadar kıymetli. Kendisine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Mustafa Işık ise ramazan ayı içerisinde imzaladıkları protokolün Allah katında hayırlı olmasını dileyerek, 5 yıl önce vefat eden babaları İsmail Işık'ın adını okulda yaşatacakları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Belediye çalışanları İsrail'i protesto ettiBelediye çalışanları İsrail'i protesto etti
Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybettiSon dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitime hayırsever desteği Sivas Sivas Valisi Davut Gül

En Çok Okunan Haberler

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

17 yaşındaki liselinin feci sonu!

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

Ramazan ayı duası - Peygamber Efendimiz'den sahurda, iftarda okunabilecek dualar (Ramazan ayı ibadetleri)

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

"Erdoğan'dan AK Partililere 'Genel af' uyarısı"

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

İsrail Büyükelçisi Naeh Türkiye'den böyle ayrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.