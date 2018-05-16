Eğitime hayırsever desteği

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir hayırsever tarafından yaptırılacak anaokulu için protokol imzalandı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever Mustafa Işık tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi'nde inşa edilecek anaokulu için Vali Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, 2017 ve 2018 yılı içerisinde 9 hayırsever ile eğitim protokolü imzaladıklarını anımsattı.

Gelecek yıl tekli eğitime geçileceğini belirten Gül, "Bu, hem Milli Eğitim Bakanlığının imkanları ile hem de hayırseverlerin katkıları ile yapılacak. Daha önce imzaladığımız 9 protokol ya bitme aşamasında ya da inşaatı devam ediyor. Bazı okullarımız da tamamlandı, eğitim başladı. Bugün de hayırsever iş adamımız Mustafa Işık ile beraber 4 derslikli anaokulu protokolü imzalayacağız. Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığının tip projelerinden olacak." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta eğitim yatırımları anlamında olağanüstü bir dönem yaşandığını belirten Gül, "Şu an toplam proje büyüklüğümüz 520 milyon lira. 520 milyon lira ne kadar kıymetli ise bir hayırseverimizin bu işin ucundan tutması, destek olması en az o kadar kıymetli. Kendisine teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Mustafa Işık ise ramazan ayı içerisinde imzaladıkları protokolün Allah katında hayırlı olmasını dileyerek, 5 yıl önce vefat eden babaları İsmail Işık'ın adını okulda yaşatacakları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

