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Eğitime hayırsever desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

Sivas'ta hayırsever iş adamı, 4 derslikli anaokulu yaptıracak

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir hayırsever tarafından yaptırılacak 4 derslikli anaokulu için protokol imzalandı.

Vali Davut Gül, makamında düzenlenen imza töreninde, Sivas'ta son bir yıl içerisinde hayırsever vatandaşlarla 11. eğitim protokolünü imzaladıklarını söyledi.

Okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Gül, 2019 yılı içerisinde ülke genelinde tekli eğitime geçileceğini ve okul öncesi eğitimin de zorunla hale geleceğini hatırlattı.

Gül, bu kapsamda anaokullarına daha çok ihtiyaç duyulacağını dile getirerek, "Hafik Çınarlı’dan uzun yıllar önce ayrılan ama hiçbir zaman memleketini unutmayan Sinan Sungur'un hayır hasenat söz konusu olduğunda Sivas'ı unutmaması çok önemli. Kendisinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Hayırsever iş adamı Sungur da "Az laf çok iş yapacağız. Hep beraber çalışacağız. En kıza zamanda da okulumuzu ilimize kazandıracağız. Bunun da devamını sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise Sungur'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Sungur ve Savaşçı arasında protokol imzalandı.

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4 derslikli anaokulu hayırsever iş adamı Sinan Sungur Vali Davut Gül

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