Yalova Valiliği ve Ensar Vakfının iş birliğiyle "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında yapılması planlanan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi Külliyesi'nin temeli atıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilecek külliye için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, uzun bir süredir emek verilerek hazırlanan projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "İmam Hatip Lisemiz, İmam Hatip Ortaokulumuz, yurdumuz, camimiz, büyük bir kompleks projeye bugün imza atacağız. Ben bu projede başından beri emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum." dedi.

TBMM Milletvekilleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman ise, projenin AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'nın desteğiyle hayata geçirildiğini ifade etti.

Aynı arazi üzerine imam hatip lisesi yöneticileri ve okul aile birliği üyeleri tarafından yapılması istenen caminin, 1980 darbesi dolayısıyla tamamlanamadığını aktaran Yurtman, "Tam 38 yıl sonra, o gün darbe dolayısıyla o caminin yapılmasını engellediler. Allah lütfetti, bir cami yanına kız ve erkek imam hatip okulları, yurtları, pansiyonları hepsi birlikte bir külliye olmak üzere Allah bugünleri bizlere nasip etti." diye konuştu.