Yalova Valiliği ve Ensar Vakfının iş birliğiyle "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında yapılması planlanan Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi Külliyesi'nin temeli atıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde inşa edilecek külliye için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, uzun bir süredir emek verilerek hazırlanan projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Projede emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "İmam Hatip Lisemiz, İmam Hatip Ortaokulumuz, yurdumuz, camimiz, büyük bir kompleks projeye bugün imza atacağız. Ben bu projede başından beri emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum." dedi.
TBMM Milletvekilleri Hizmetleri Başkanı Ahmet Yurtman ise, projenin AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık'nın desteğiyle hayata geçirildiğini ifade etti.
Aynı arazi üzerine imam hatip lisesi yöneticileri ve okul aile birliği üyeleri tarafından yapılması istenen caminin, 1980 darbesi dolayısıyla tamamlanamadığını aktaran Yurtman, "Tam 38 yıl sonra, o gün darbe dolayısıyla o caminin yapılmasını engellediler. Allah lütfetti, bir cami yanına kız ve erkek imam hatip okulları, yurtları, pansiyonları hepsi birlikte bir külliye olmak üzere Allah bugünleri bizlere nasip etti." diye konuştu.
Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu projenin bir hayal olarak başladığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Arsanın tahsisi, bürokratik engellerin aşılması, ödenekler, projeyle ilgili birtakım zorluklar, arazinin kendine has zorlukları işte bugün Rabbim bize temel atmayı nasip ediyor. İnşallah hep beraber açılışını görmeyi de bizlere nasip eder. Ben burada emeği geçen başta Yalova Valimiz Tuğba Yılmaz hanımefendi olmak üzere Yalova Milletvekilimiz Fikri Demirel, gerçekten büyük emeği olan İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık beyefendiye, tüm Yalova bürokratlarına bundan önce de görev yapmış olan Yalova valililerimize, milletvekillerimize hassaten çok teşekkür ediyorum. İnşaatın yüklenici firmasına da bir mesajım var, henüz tanışmak nasip olmadı ama inşallah taahhüt ettiği süreden çok daha kısa sürede bu binayı bize teslim eder. Teslim ederken akmayan, kokmayan, dökülmeyen, inşallah açılışına Cumhurbaşkanımızı getirebilirsek 'Kimmiş buranın müteahhitti, helal olsun' dedirtebilecek bir inşaat ona da nasip etsin Rabbim."
Konuşmalarının ardından Yalova Müftüsü Turgut Açari tarafından dua edildi. Dua sonrası protokol üyeleri temel atma merasimi gerçekleştirdi.
Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gelalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güler Alkan, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve davetliler katıldı.
-50 milyonluk yatırım
Yalova Sabri Ekşinozlugil Anadolu İmam Hatip Lisesi Külliyesi, 21 dönüm alanda inşa edilecek. 5 bin 488 metrekare oturum, 18 bin 271 metrekare kapalı alanı bulunacak külliyede, 68 derslik, öğrenci pansiyonları, spor salonu, konferans salonu ve uygulama camisi yer alacak.
Külliyenin yaklaşık 50 milyon liraya mal olması bekleniyor.
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