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"Eğitime yüzde 100 destek" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:35 | Son Güncelleme

Konya'nın Selçuklu ve Ahırlı ilçelerinde inşa edilecek okullar için Konya Valiliği ile hayırsever iş adamları arasında protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Eğitime yüzde 100 destek" kampanyası çerçevesinde Konya'nın Selçuklu ve Ahırlı ilçelerinde inşa edilecek 32 ve 8 derslikli okullar için Konya Valiliği ile hayırseverler arasında protokol imzalandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, valilik toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, il merkezinde tekli eğitime geçilebilmesi için yaklaşık bin 500 derslik açığı bulunduğunu söyledi.

Bu açığın Konyalı hayırseverlerce kapatılabileceğini belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"İlimizdeki derslik açığının giderilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlama anlamında önemli. Hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Ömer Güler bey Selçuklu ilçemizde 32 derslikli bir okulumuzu yaptıracak. Arsa katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ahırlı Belediyemizin bize sunduğu bir arsa üzerinde 3 hayırseverimiz bir araya gelerek 8 derslikli bir okul yaptıracak. Bu tür hayırlar ilimizin eğitimine ciddi katkılar sunacaktır."

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy da hayırsever iş adamlarına ve arsa tahsisi yapan Büyükşehir Belediyesi ile Ahırlı Belediyesine teşekkür etti.

Hayırsever iş adamı Ömer Güler de "Çocukluk hayalim olan emelime kavuştum. Emeği geçen, başta sayın Valim, Belediye Başkanım ve Milli Eğitim Müdürüme çok teşekkür ediyorum." dedi.

Diğer hayırseverler de eğitime ellerinden geldiği kadar destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından, hayırsever işadamı Ömer Güler, Selçuklu ilçesinde yaptıracağı 32 derslikli okul, iş adamları Ramazan Deresal, Mevlüt Aydın ve Mehmet Çelik de Ahırlı'da yaptıracakları 8 derslikli okul için protokolü imzaladı.

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"Eğitime yüzde 100 destek"

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