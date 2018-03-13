Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Eğitime yüzde 100 destek" kampanyası çerçevesinde Konya'nın Selçuklu ve Ahırlı ilçelerinde inşa edilecek 32 ve 8 derslikli okullar için Konya Valiliği ile hayırseverler arasında protokol imzalandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat, valilik toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, il merkezinde tekli eğitime geçilebilmesi için yaklaşık bin 500 derslik açığı bulunduğunu söyledi.

Bu açığın Konyalı hayırseverlerce kapatılabileceğini belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"İlimizdeki derslik açığının giderilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlama anlamında önemli. Hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun. Ömer Güler bey Selçuklu ilçemizde 32 derslikli bir okulumuzu yaptıracak. Arsa katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ahırlı Belediyemizin bize sunduğu bir arsa üzerinde 3 hayırseverimiz bir araya gelerek 8 derslikli bir okul yaptıracak. Bu tür hayırlar ilimizin eğitimine ciddi katkılar sunacaktır."