"Eğitimin Yıldızları - HOPO" proje yarışması ödülleri verildi

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Vakfı ortaklığında il genelinde ilk kez yürütülen "Eğitimin Yıldızları - Her Okulun Projesi Olsun (HOPO)" proje yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Yücel Yavuz, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezindeki törende yaptığı konuşmada, Anadolu Vakfı yöneticilerine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, "Amacımız, hedefimiz ve gayemiz bir. Ülkemizi daha yaşanılabilir, müreffeh ve hak ettiği yere bir an önce kavuşturmak. Onun için herkes elinden geleni yapıyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da projeye destek veren Anadolu Vakfı ve yöneticilerine teşekkür ederek, Trabzonlu yöneticilerin eğitime verdiği desteğin önemine dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, il genelinde örgün eğitim kurumlarında 141 bin öğrencinin eğitim gördüğünü ifade ederek, "Yaygın eğitimle beraber 152 bin öğrenciye hitap ediyoruz. Ülkemizin geleceği ve zenginliği olan 152 bin gencimiz var. Öğrencilerimize sadece okullarımızda akademik bilgi aktarımı ve sınavlara hazırlık yapmıyoruz. Aynı zamanda gençlerimizi hayata hazırlama noktasında ciddi bir gayretin içerisindeyiz." diye konuştu.