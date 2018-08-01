Eğitimini tamamlayan özel harekatçılar yemin etti

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 338 özel harekat polisi adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şenol Yaprak, Çankırı POMEM bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, polisin anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin kendilerine verdiği yetkiyle büyük bir özveri içinde, gece gündüz demeden görevini yerine getirdiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde de polisin milletle bir olduğunu belirten Yaprak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinde de Türk polisinin milletimizle birlikte en güzel cevabı verdiğini, demokrasi ve milli iradeye sahip çıktığını hep birlikte gördük. Kahraman polislerimizle bir kez daha gurur duyduk. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve bölünmez bütünlüğünü korumak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getiren kahraman polislerimizle daima gurur duyuyorum." dedi.