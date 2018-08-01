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Eğitimini tamamlayan özel harekatçılar yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:43 | Son Güncelleme

Çankırı POMEM'de özel harekat branşında eğitim gören 338 polis adayı diplomalarını aldı

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 338 özel harekat polisi adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şenol Yaprak, Çankırı POMEM bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, polisin anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin kendilerine verdiği yetkiyle büyük bir özveri içinde, gece gündüz demeden görevini yerine getirdiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde de polisin milletle bir olduğunu belirten Yaprak, "15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinde de Türk polisinin milletimizle birlikte en güzel cevabı verdiğini, demokrasi ve milli iradeye sahip çıktığını hep birlikte gördük. Kahraman polislerimizle bir kez daha gurur duyduk. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve bölünmez bütünlüğünü korumak, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getiren kahraman polislerimizle daima gurur duyuyorum." dedi.

Çankırı POMEM Müdürü Ahmet Özge de devlete yönelik her türlü terör tehdidinde etkin mücadele edecek özel harekatçıları mezun etmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Polis okullarında polis adaylarını en iyi şekilde yetiştirdiklerini anlatan Özge, "Polis okulları olarak amacımız Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik, cumhuriyetimizi korumaya kararlı, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ilkelerine uygun görev yapan, milli kültür ve toplumsal değerlere önem veren, mesleki disiplin ve ilkeleri gözeten bilgi çağının polislerini yetiştirmektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel harekat polisi adayları yemin etti. Dönem birincisi Serhat Çalışır'ın yaş kütüğüne plaket çaktığı törende İl Müftüsü Bürhan Keleş dua etti.

Diplomalarını alan özel harekat polisi adayları daha sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Vali Vekili Abdullah Aslaner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, şehit yakınları, gaziler ve aileler katıldı.

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