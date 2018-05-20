Eğitimlerini sürdürebilmek için balık aşılıyorlar

Harun GÖKÇEOĞLU/ÇEKEREK (Yozgat), (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistan uyruklu 6 öğrenci, eğitimlerini sürdürebilmek için alabalık üretme çiftliklerinde balık aşılıyor.
Kars Kafkas Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde eğitim gören Türkmenistanlı 6 öğrenci, iki yıl önce eğitimlerini sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalınca, İzmir'de bir balık çiftliğinde iş buldu. Burada çalışırken alabalık aşılamasını öğrenen öğrenciler, gelen taleplere göre Türkiye’nin birçok ilinde çalışarak öğrenimlerine devam ediyor. Bu yıl Yozgat'ın Çekerek ilçesi, Süreyyabey barajında bulunan alabalık üretme çiftliklerinde çalışmaya başlayan öğrenciler, günlük 100 lira ücret alarak aşılama yapıyor.
Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şamuhammet Ataduzduyyev, “Bu işi iki yıl önce İzmir'de öğrendik. Şimdi burada, 20-25 gramlık alabalık yavrularına aşı yapmaktayız. Aşılar, balıkları 8 ay hastalıktan koruyacak. Altı kişiyiz ve günde 45-50 bin balığa aşı yapıyoruz. Burada bir milyon civarında balığı 20 günde aşılayıp bitireceğiz” dedi.
Süreyyabey Barajı'nda alabalık üretimi yapan Neşet Erol, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının riskleri artırdığını söyledi. Erol, “Alabalık, kış mevsimini sever. Havalar çok ısınınca balıklarda hastalanma riski artıyor. Bu sebeple hastalıklara karşı aşı yaptırıyoruz” diye konuştu.
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Eşcinsel sevgilisine cesaret hapı verip öldürttü
FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi
Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama
Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum