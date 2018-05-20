HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eğitimlerini sürdürebilmek için balık aşılıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

 KARS Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistan uyruklu 6 öğrenci, eğitimlerini sürdürebilmek için alabalık üretme çiftliklerinde balık aşılıyor.

Eğitimlerini sürdürebilmek için balık aşılıyorlar

Harun GÖKÇEOĞLU/ÇEKEREK (Yozgat), (DHA)- KARS Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistan uyruklu 6 öğrenci, eğitimlerini sürdürebilmek için alabalık üretme çiftliklerinde balık aşılıyor.
Kars Kafkas Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde eğitim gören Türkmenistanlı 6 öğrenci, iki yıl önce eğitimlerini sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalınca, İzmir'de bir balık çiftliğinde iş buldu. Burada çalışırken alabalık aşılamasını öğrenen öğrenciler, gelen taleplere göre Türkiye’nin birçok ilinde çalışarak öğrenimlerine devam ediyor. Bu yıl Yozgat'ın Çekerek ilçesi, Süreyyabey barajında bulunan alabalık üretme çiftliklerinde çalışmaya başlayan öğrenciler, günlük 100 lira ücret alarak aşılama yapıyor.
Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şamuhammet Ataduzduyyev, “Bu işi iki yıl önce İzmir'de öğrendik. Şimdi burada, 20-25 gramlık alabalık yavrularına aşı yapmaktayız. Aşılar, balıkları 8 ay hastalıktan koruyacak. Altı kişiyiz ve günde 45-50 bin balığa aşı yapıyoruz. Burada bir milyon civarında balığı 20 günde aşılayıp bitireceğiz” dedi.
Süreyyabey Barajı'nda alabalık üretimi yapan Neşet Erol, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasının riskleri artırdığını söyledi. Erol, “Alabalık, kış mevsimini sever. Havalar çok ısınınca balıklarda hastalanma riski artıyor. Bu sebeple hastalıklara karşı aşı yaptırıyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Eğitimlerini sürdürebilmek için balık aşılıyorlarEğitimlerini sürdürebilmek için balık aşılıyorlarEğitimlerini sürdürebilmek için balık aşılıyorlarEğitimlerini sürdürebilmek için balık aşılıyorlar

PARTNERDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadıDoğumdan sonra ilk kez görüntülendi gözlüklerini bile çıkaramadı
İstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğuİstiklal Caddesi'nde metrelerce bilet kuyruğu
Uçuruma yuvarlanan inek için validen talimatUçuruma yuvarlanan inek için validen talimat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti milletvekili listesiyle ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Ali Eyüboğlu yazdı... Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler Fox'ta programıyla ilgili dikkat çeken ayrıntı!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

Kazım Aktan kimdir? Kazım Aktan, yangında feci şekilde can verdi!

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.