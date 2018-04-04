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Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:36 | Son Güncelleme

BENGİ Projesi kapsamında Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ’Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi’ Sadullah Özer İlkokulunda farklı branşlardan 57 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirildi.Balıkesir’de yürütülen BENGİ Projesi kapsamında Dursunbey Milli EğitimÖzel Büro personelinin girişimleriyle Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından ’Öğrenen Lider Öğretmen’ eğitimi gerçekleştirildi.Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinden oluşan 57 öğretmenin katılımı ile gerçekleşen eğitimde, öğretmenlerin entellektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.Eğitimin konu başlıkları arasında; etkili iletişim, dirençle baş etme, takımı yönetme ve öğrenme liderliği, akış ve ritmin sürekliliği, kurallar ve uygulama adımları, sorun davranışların yönetimi, olumlu davranışların pekiştirilmesi, ölçme ve değerlendirme yer aldı.Eğlenceli ve etkileşimli etkinliklerle gerçekleştirilen eğitimin son gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, katılımcılara ve eğitmenlere teşekkür etti.

BENGİ Projesi kapsamında Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen ’Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi’ Sadullah Özer İlkokulunda farklı branşlardan 57 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirildi.
Balıkesir’de yürütülen BENGİ Projesi kapsamında Dursunbey Milli EğitimÖzel Büro personelinin girişimleriyle Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından ’Öğrenen Lider Öğretmen’ eğitimi gerçekleştirildi.
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinden oluşan 57 öğretmenin katılımı ile gerçekleşen eğitimde, öğretmenlerin entellektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.Eğitimin konu başlıkları arasında; etkili iletişim, dirençle baş etme, takımı yönetme ve öğrenme liderliği, akış ve ritmin sürekliliği, kurallar ve uygulama adımları, sorun davranışların yönetimi, olumlu davranışların pekiştirilmesi, ölçme ve değerlendirme yer aldı.
Eğlenceli ve etkileşimli etkinliklerle gerçekleştirilen eğitimin son gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, katılımcılara ve eğitmenlere teşekkür etti. Öğretmenlerin aldıkları bu eğitimin mesleki gelişimlerine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Gökdemir, bu bilgilerineğitim ortamlarında aktif olarak kullanılması temennisindebulundu.

Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi

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Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi

Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi
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Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi

Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi
3 / 6

Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi

Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi
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Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi

Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi
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Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi

Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi
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Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi

Eğitmenlere ’Öğrenen Lider Öğretmen’ Eğitimi
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