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Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 11:02 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz ay motosikletle geldikleri bir eğlence mekanını kurşunlayan adam, selfie video çekip olayı babasına gönderdi. Adamın eğlence mekanına ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'ne bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce bir konu bulunan iş yerinin önüne motosiklet gece 04.40 sıralarında gelen 2 şüpheli şahıstan birisi motosikletten inerek belindeki silahı çıkardı. Şüpheli şahıslardan birisi iş yerine rast gele ateş ederken diğeri ise cep telefonu ile selfie çekerek babasına gönderdi.

Şüphelinin bu hareketi neden yaptığı anlaşılamazken, olayı gerçekleştiren şahıslar kaçtıktan bir süre sonra silahla birlikte, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Dedektiflerince yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliye sevk edildikleri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye kaydedildi . Görüntülerde şahıslar motosikletiyle eğlence mekanına gelerek ateş açmaya başlıyor. Ardından saldırganlar kaçarken, mekandakiler panikle dışarı çıkıyor Öte yandan şüphelilerin kısa selfie videoları da görülüyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü silahlı saldırı Emniyet

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
serbest bırakmakla iyi yapmışsınız, iki gün sonra birisini öldürsün o zaman tutuklarsınız.ulan kafayı yiyecem bu ülkede. bu kanunları kim yaptı allahınaşkına.lafa gelince burası muz cumhuriyeti değil denir muz cumhuriyetini arar hale geldik
hukuk ve adalet yok. olay bu kadar basit?
ÖLEN YOKSA TUTUKLAMAYA GEREK YOK DEMEKKİ.
ohal var sokakta silahsız adam yok herkeste silah sağa sola sıkıyolar nasıl iş ohal varken anlamadım
yazıkk bir o kadar da şaka gibi
Aaaa ! Bende kurşunlıyayım o zaman tutuklama yokmuş
kanun yok, hukuk yok, adalet yok, demokrasi yok, ülke haramilere kaldı lanet olsun
Kimbilir aradaki mevzu neydi ama kurşun sıkan adam yiğit gözüpek birine benziyo gözünden anladım allah böylelerini yaşatsınki uluorta canlı hedefleri yok edelim
ŞEHRİN ŞERİFİ NERDE NEDEN TUTUKLAMIYON ŞERİF ..VAHŞİ BATIYA DÖNDÜ CANIM MEMLEKETİM..((((
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