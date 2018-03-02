Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'ne bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önce bir konu bulunan iş yerinin önüne motosiklet gece 04.40 sıralarında gelen 2 şüpheli şahıstan birisi motosikletten inerek belindeki silahı çıkardı. Şüpheli şahıslardan birisi iş yerine rast gele ateş ederken diğeri ise cep telefonu ile selfie çekerek babasına gönderdi.
Şüphelinin bu hareketi neden yaptığı anlaşılamazken, olayı gerçekleştiren şahıslar kaçtıktan bir süre sonra silahla birlikte, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Dedektiflerince yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliye sevk edildikleri ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.
YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye kaydedildi . Görüntülerde şahıslar motosikletiyle eğlence mekanına gelerek ateş açmaya başlıyor. Ardından saldırganlar kaçarken, mekandakiler panikle dışarı çıkıyor Öte yandan şüphelilerin kısa selfie videoları da görülüyor.
İHA
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