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Eğlence treninin altında kalan çocuk ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

Eğlence treninin altında kalan çocuk ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alışveriş merkezindeki eğlence treninin altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine ailesiyle gelen 4 yaşındaki Muhammet Hamza Başar, henüz belirlenemeyen nedenle hareket halinde olan "brucomela" adlı eğlence trenin altında kaldı.

Çevredekilerin uyarısıyla eğlence treni durdurulurken, çocuğun sağ bacağı vagonla raylar arasında sıkıştı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Başar, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Başar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bu arada alışveriş merkezi çalışanları, yaralı çocuğun sağlık ekiplerince ambulansa bindirilmesini görüntüleyen gazetecileri darbetti.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine

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