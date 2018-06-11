Eğlenme sırası babalarda

_İ_STANBUL, (DHA)- ÇOCUK şehri Kidzmondo Babalar Günü’ne özel bir kampanya hazırladı. 15-17 Haziran arasında çocuklarıyla birlikte parkı ziyaret edecek tüm babalar, ücretsiz giriş yaparak aktiviteleri deneyimleyebilecek.
Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan eğlence ve öğrence şehri Kidzmondo’da çocuklar pilot, dedektif, astronot, itfaiyeci, doktor ve bankacı gibi birbirinden farklı meslekleri deneyimleyebiliyor. 40’tan fazla meslek biriminin yer aldığı eğlence merkezinde, 15-17 Haziran arasında babalar ve büyükbabalar ücretsiz olarak giriş yapabilecek ve çocuklarıyla birlikte aktivitelere katılabilecek.
Kampanya Kidzmondo'nun internet sitesi ve gişelerden alınacak biletlerde geçerli olacak.
(FOTOĞRAFLI)
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin liralık tazminat davası
Son dakika! İstanbul Şişli'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
'En az 2500 kadınla yattım' diyen playboy hapse girdi
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması
Bu görüntülere sadece Çin'de rastlayabilirsiniz
Türk liderlerin beden dili bakın ne söylüyor?
İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!
Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde
Kemal Kılıçdaroğlu'nun selfie çekme mücadelesi
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum