Eğribel’de ilk ışık görüldü

Yapımına 25 Nisan 2015 yılında başlanan ve Giresun-Sivas karayolu üzerinde bulunan Türkiye’nin en uzun 3. tüneli olan Eğribel Tüneli inşaatında ilk ışık görüldü.

İlk ışığın görülmesiyle ilgili AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “5 bin 905 metre uzunluğunda iki tüpten oluşan, Türkiye´nin en uzun 3. büyük Tüneli olan ’Giresun Eğribel Tüneli’nde ışık göründü. İlk tüpün delme işleminin tamamlanmasından sonra trafiğe açılması için kısa zamanda yapılacak tünel içi diğer çalışmalar sonucunda artık Eğribel tünelden geçilecek” dedi.

Dereli-Şebinkarahisar-Suşehri arasındaki yolların tamamını kapsayan projenin ilk etabı olan toplam 5 bin 985 metre uzunluğunda çift tüp olarak yapılacak olan Eğribel Tüneli’nden sonra yine bu projede devam niteliğinde olan 5 bin metre uzunluğundaki Pınarlar Tüneli’nin de yapılmasıyla birlikte 118 km olan Şebinkarahisar-Giresun yolu 89 km’ye, 148 km olan Alucra-Giresun yolu 119 km’ye düşecek.