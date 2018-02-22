Ehliyet sınav sonuçları açıklandı! İşte 10 Şubat tarihli ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfası

MEB'den sürücü adaylarının beklediği açıklama geldi ve 10 Şubat 2018 tarihli ehliyet sınav sonuçları ilan edildi. Sürücü adayları ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfası ile sınavdan kaç puan aldıklarını görebiliyorlar. Bilindiği sürücü adaylarının direksiyon sınavına girebilmeleri için bu sınavdan en az 70 puan almaları gerekiyor.
Aşağıdaki bağlantı ile MEB'in ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfasına ulaşabilir ve sınav notunuzu öğrenebilirsiniz. Sonuç açıklama sayfasında T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girmeniz gerekiyor.
Ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfası için tıklayınız
DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır. Yani adaylar kurslarından mesaj bekleyecekler.
DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILACAK?
Yeni direksiyon sınav sistemi geçmiş yıllara göre çok daha detaylı ve tizi bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adaylarının yokuş kalkıştan, park etmeye, geri geri gitmekten ani frene kadar pek çok şeyi yapabildiklerini sınav hocalarına gösterebilmeleri gerekiyor. Bunları yaparken de trafik kurallarına tam olarak uyduklarını ve dikkatli olduklarını kanıtlamaları bekleniyor.
Ehliyet sınavı soru ve cevaplarını başarıyla geçen adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.
“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.
Geri geri park etme: “B”, “C1”, “C”, “D1” ve “D” sertifika sınıfı araçlarda park edecek aracın bir buçuk katı uzunluğundaki (farklı uzunluklardaki HB/SEDAN araçlar için ayrı ayrı) ve aracın genişliğinden 50 cm fazla olan iki araç arasına veya yüksekliği en az 100 cm olan konilerin arasındaki yatay ve dikey çizgilerle belirlenen alana tek hamlede girip, bu alan içinde en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırıma veya konilere çarpmadan kaldırıma paralel ve kaldırım ile araç arasındaki mesafenin 50 cm den fazla olmayacak şekilde EK-5 şemaya göre park yapmayı, “BE”, “C1E”, “CE”, “DE” ve “D1E” sertifika sınıfı araçlarda geri geri park etme işlemleri ise araca römork takılı olarak EK-6 şemada belirtildiği gibi park yapmalarını sağlayan davranışlar göz önünde bulunduracak.
Park yerine giriş ve çıkışlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kontrolsüz çıkma gibi davranışlar da göz önünde bulundurulacak.
EHLİYET SINAVINA KAÇ KERE GİRİLİR?
Ehliyet sınavına girmek isteyen sürücü adayları toplamda 4 defa teorik sınava, 4 defa uygulama sınavı (direksiyon sınavı) girme hakkı vardır. Eğer aday sınav döneminde mazeretsiz şekilde sınava girmezse bir hakkını kullanmış sayılmaktadır. Sınava mazereti nedeniyle giremeyen adayların durumu yönetmelikte belirtilmiştir. Eğer sürücü adayı 4 sınav sonucunda başarısız olursa, kursu tekrar etmek zorunda kalır. Teorik sınavda başarılı olan adaylar 4 defa direksiyon sınavına girme hakkına sahip. Direksiyon sınavında 4 defa başarısız olunduğu takdirde kursa, direksiyon eğitim ücretini ödeyerek ve zorunlu direksiyon eğitim saati doldurularak 4 defa daha sınava girme hakkı verilecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında sürücü adayı 4 defa teorik sınava, teorik sınavdan başarılı olduktan sonra, 4+4 toplam 8 defa direksiyon sınavına girebilir.
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