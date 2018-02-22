Ehliyet sınav sonuçları açıklandı! İşte 10 Şubat tarihli ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfası

Direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde, 70 puan barajını geçen adaylar arasında yapılacaktır. Bu koşulları sağlayan adayların katılım göstereceği direksiyon sınavı, belirlenen tarihten iki ya da üç hafta sonrasında sürücü kursları vasıtasıyla duyurulmaktadır. Yani adaylar kurslarından mesaj bekleyecekler.

Aşağıdaki bağlantı ile MEB'in ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfasına ulaşabilir ve sınav notunuzu öğrenebilirsiniz. Sonuç açıklama sayfasında T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik kodunu ilgili alanlara girmeniz gerekiyor.

MEB'den sürücü adaylarının beklediği açıklama geldi ve 10 Şubat 2018 tarihli ehliyet sınav sonuçları ilan edildi. Sürücü adayları ehliyet sınav sonucu sorgulama sayfası ile sınavdan kaç puan aldıklarını görebiliyorlar. Bilindiği sürücü adaylarının direksiyon sınavına girebilmeleri için bu sınavdan en az 70 puan almaları gerekiyor.

Yeni direksiyon sınav sistemi geçmiş yıllara göre çok daha detaylı ve tizi bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yazılı ehliyet sınavını geçen sürücü adaylarının yokuş kalkıştan, park etmeye, geri geri gitmekten ani frene kadar pek çok şeyi yapabildiklerini sınav hocalarına gösterebilmeleri gerekiyor. Bunları yaparken de trafik kurallarına tam olarak uyduklarını ve dikkatli olduklarını kanıtlamaları bekleniyor.

Ehliyet sınavı soru ve cevaplarını başarıyla geçen adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı direksiyon sınavında adaylar, kask, dizlik, yelek takarak akan trafikte yapılan davranışlar, araç bilgisi sorgulama , kalkış esnasında motoru stop ettirme ve ayakları toplarken dengeyi sağlayamama, konilere çarpma ve ayak çalıklarının açık unutularak yere değmesi, düşme ve ani fren reaksiyonları sınav gözetmeni tarafından dikkat edilecek hususlar arasında yer alacak.

“B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” ve “F” sınıfı için direksiyon sınavına giren adayların emniyetli ve rahat kalkış yapma, kalkış ve duruşlarda (sağa-sola) sinyal verme, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanma, araç kumanda pedallarına (gaz, fren, debriyaj) yeterince intibak edemeyerek aracı stop ettirme, araç kullanımı esnasında heyecanlı ve telaşlı gibi davranışları gözlemlenecek.