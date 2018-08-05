Ehliyet sınavında kağıt ve kalem dönemi sona erdi

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçirilmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu (ehliyet) sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı son buldu. Adaylar, bundan sonra sınav sorularını "e-sınav" merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak.

AA muhabirinin, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde yapılacak.

Daha önce, 28 ilde bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108 bin kişi katıldı.

Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor.

- Maliyetler düşecek

Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek.