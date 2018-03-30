Ehliyet ve pasaport harcı uyarısı

Denizli’nin Pamukkale Kaymakamlığı 2 nisan tarihi itibari ile pasaport ve ehliyetlerin ilçe Nüfus Müdürlüğü’nden verileceği hatırlatılarak, yoğunluğun yaşanmaması için vatandaşların müracaat öncesinde harçlarını yatırmaları gerektiği belirtildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, 2 Nisan 2018 Pazartesi günü itibariyle sürücü belgeleri ile umuma mahsus pasaportların İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından, hususi ve hizmete özel pasaportların ise İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü tarafından verileceği hatırlatıldı. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın nüfus idarelerine başvuru yapmadan önce kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport ücretlerini, vergi dairelerine veya vergi tahsil yetkisi verilen anlaşmalı bankalara ödemelerini yapmaları daha sonra nüfus idarelerine müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları, Nüfus Müdürlükleri’nin işlemlerinin hızlı ve etkin işleyebilmesi için önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.
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