Ehliyet ve Pasaport işlemleri Nüfus Müdürlüğüne geçti

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, pasaport ve sürücü belgeleri işlemlerinin devralındığı Nüfus Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Aydoğan Tulgar’dan bilgi alan Vali Şimşek söz konusu işlemlerin nüfus müdürlüklerine alınmasına dair şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere 29 Ekim 2016 tarihinde çıkan kanun hükmündeki karara göre pasaport ve sürücü belgeleri işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ’ den Nüfus ve Vatandaşlık İçişleri Genel Müdürlüğü ‘ne devredildi. Bu doğrultuda da yaklaşık 1.5 yıldır hazırlık ve altyapı çalışmaları devam ediyordu. Dün itibariyle alt yapı ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. 2 Nisan itibariyle Nüfus Ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüz pasaport ve ehliyet işlemlerini devir aldı, uygulama tüm Türkiye genelinde başladı. Bizde bugün bu uygulamaları yerinde görmek, aksaklıkları tespit etmek için buradayız. Bugüne kadar dünden beri yaklaşık 6 pasaport ve 13 ehliyet müracaatı alındı. Yeni bir uygulama olması nedeniyle bazı aksaklıklar meydana geldi, ama inşallah önümüzdeki günlerde bu aksaklıklar giderilecek ve vatandaşımıza daha hızlı ve etkili bir hizmet sunmuş olacağız. Burada temennimiz vatandaşın memnuniyeti, vatandaşımıza hızlı ve kaliteli hizmet sunmak. Daha önceleri farklı belgeler için farklı kurumlara biyometrik resim işte parmak izi gibi uygulamaların her seferinde vermek zorunda kalıyorlardı. Bütün uygulamalar bütün hizmetler İl ve İlçe Nüfus Müdürlüğümüzde toplanmış durumda. Vatandaşımız hem zaman tasarrufu sağlayacak hem de bu gereksiz uygulamalardan da kurtulmuş olacak. Nüfus Müdürlüğümüz hafta içinde saat 18:00 ‘ a kadar açık, hafta sonu ise 09: 00 ile 17:00 arası açık, vatandaşlarımız ilk önce alo 199 veya internet üzerinden randevu alarak bu hizmetlerden yararlanabilir.”