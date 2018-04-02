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Ehliyet ve pasaport’un Nüfus Müdürlüklerinden alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Rauf Gülmez’den yeni geçilen sistem hakkında bilgi aldı.Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti.

Ehliyet ve pasaport’un Nüfus Müdürlüklerinden alınması

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Rauf Gülmez’den yeni geçilen sistem hakkında bilgi aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmişti. Pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, bugünden itibaren nüfus müdürlüklerinden yapılacak. Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştiren Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Rauf Gülmez’den yeni geçilen sistem hakkında bilgi aldı. İlk aşamada yeni sistemde bazı aksaklıkların olabileceğini belirten Vali Ustaoğlu, vatandaşlarla da sohbet etti.

Ehliyet ve pasaport’un Nüfus Müdürlüklerinden alınması

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