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Ehliyeti ile YKS'ye giremeyen öğrencinin yardımına polis koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumuna nüfus cüzdanı yerine kimlik olarak ehliyetini gösterince sınava alınmayan bir öğrenciyi sivil polis, nüfus cüzdanını evinden alıp sınava ulaşmasını sağladı.

Ehliyeti ile YKS'ye giremeyen öğrencinin yardımına polis koştu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumuna nüfus cüzdanı yerine kimlik olarak ehliyetini gösterince sınava alınmayan bir öğrenciyi sivil polis, nüfus cüzdanını evinden alıp sınava ulaşmasını sağladı.
Karabük Üniversitesi'nde, YKS ikinci oturumuna girecek adaylar kampüs girişinde durdurularak kimlik kontrolünden geçirildi. Sınav giriş belgesi ile kimliklerini gösteren adaylar üzerleri arandıktan sonra sınav için kampüse alındı. Geç kalan bazı öğrenciler koşarak sınava yetişmeye çalıştı. Adaylardan biri kimlik olarak ehliyetini gösterince görevliler kabul etmedi. Sınava dakikalar kala ne yapacağını bilemeyen ve büyük üzüntü yaşayan öğrenciyi gören sivil bir polis, kendine ait otomobiline bindirip kampüs girişindeki bir taksiyle nüfus cüzdanını alması için evine gitmesini sağladı. Taksiden inip koşarak gelen öğrenci kendisini bekleyen yine aynı sivil polis memurunun otomobiline binip sınava ulaşmaya çalıştı. Öğrenci, polis memuru için, ''Yardımcı oluyor Allah razı olsun'' dedi.
Bazı öğrenciler de kapıda bekleyen özel güvenlik personellerine ait araçla sınava yetiştirilmeye çalışıldı. Koşarak gelen bir öğrenci ise araç tekliflerini kabul etmeyip koşmasına devam etti. Kampüse alınmayan adayların aileleri ise otobüs duraklarında ve çimlerin üzerinde oturup Kuran-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekledi.

FOTOĞRAFLI

Ehliyeti ile YKS'ye giremeyen öğrencinin yardımına polis koştuEhliyeti ile YKS'ye giremeyen öğrencinin yardımına polis koştuEhliyeti ile YKS'ye giremeyen öğrencinin yardımına polis koştuEhliyeti ile YKS'ye giremeyen öğrencinin yardımına polis koştu

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