Ehliyetine el konulan sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da ehliyetine el konulan sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Candan A'nın (26) kullandığı 19 AL 353 plakalı otomobil, Çorum-Samsun karayolunun 4'üncü kilometresinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü ile aynı araçtaki Esra Yılmaz (24), 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Candan A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yılmaz'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesiyle bir süre önce iki yıl süreyle el konulduğu öğrenildi.
Öte yandan, araçtaki içki şişeleri dikkati çekti.
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