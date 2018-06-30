HABER

Ehliyetle sınava giremediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 13:12 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı öğrenciler nüfus cüzdanı yerine kimlik olarak ehliyeti gösterince sınava alınmadı.

Ehliyetle sınava giremediler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı öğrenciler nüfus cüzdanı yerine kimlik olarak ehliyeti gösterince sınava alınmadı.
Bu yıl ilk defa uygulanan YKS, Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde de gerçekleştirildi. YKS'ye girecek olan öğrenciler erken saatlerde okulların bahçesinde toplanmaya başladı ve sınav saatinin yaklaşması ile birlikte içeri alınmaya başladı. Anahtara dahi izin verilmeyen sınavda öğrenciler görevliler tarafından tek tek arandıktan sonra içeri alındı. Kahramanmaraş'ta YKS'nin yapıldığı okullardan biri olan merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Hasan Balcı İlkokulu'nda 2 aday kimlik olarak ehliyeti gösterdiler ancak görevliler kabul etmedi. Adaylardan Özcan Büyüksakallı, ikinci bir üniversite için sınava girmek istediğini ancak yanında kimlik olmadığı için sınava alınmadığını söyledi. Yanında getirdiği sürücü belgesinde TC kimlik numarasının yanı sıra biyometrik fotoğraf ve kendisini tanıtacak tüm bilgilerin yer aldığını ancak sınava alınmadığını belirten Büyüksakallı, "Niye veriyorlar o zaman?" dedi.
Bir diğer aday ise ehliyetin diğer resmi kurumlarda geçtiğini ancak sınavda geçmediğini belirterek kendisini sınava almayan görevlilere, "Farkı ne?" diye sordu.
Öte yandan içeride öğrenciler sınavda ter dökerken, ailesi ve yakınları da onları okul bahçesinde bekleyerek başarılı olmaları için dua etti.
FOTOĞRAFLI

Ehliyetle sınava giremedilerEhliyetle sınava giremedilerEhliyetle sınava giremedilerEhliyetle sınava giremediler

PARTNERDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçtiDünya diken üstünde! Yeniden harekete geçti
'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı
Burdur'da YKS heyecanıBurdur'da YKS heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Eylül Yağlıkara'nın katil zanlısı konuşmuyor

Kuzey Irak'a operasyon!

Kuzey Irak'a operasyon!

Sahibinden satılık piton!

Sahibinden satılık piton!

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı

'Çay içmeye gidiyorum' diye çıktı, kayıplara karıştı

Sokak ortasında taciz skandalı! Sapığı kemerle uzaklaştırdı

Sokak ortasında taciz skandalı! Sapığı kemerle uzaklaştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.