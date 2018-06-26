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Ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil devreye devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

Ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil devreye devrildi: 3 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, ehliyetsiz 17 yaşındaki gencin kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Berkay Berk K. (17) yönetimindeki 06 EJH 28 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Köprü Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Kaan Çetin (16) ve Eray Karabulut (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Çubuk Dere Kaza otomobil sürücü

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