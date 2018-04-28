Ehliyetsiz sürücü park halindeki tıra çarptı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, babasından izinsiz aldığı araçla trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücünün park halindeki tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.E.K. (16) idaresindeki 42 AZS 26 plakalı hafif araç, Veysel Karani Caddesi'nde park halindeki Dilaver Tokat'a ait 33 EIC 96 plakalı tıra çarptı. Hafif ticari araç, daha sonra refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada, sürücü A.E.K. ile araçtaki Ahmet Yazar (15), Ali Türkoğlu (12) ve Mehmet Urgun (10) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
A.E.K'nin babasına ait aracı, izinsiz alıp trafiğe çıktığı öğrenildi.
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