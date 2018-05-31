Ehliyetsiz sürücünün kullandığı işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Burdur'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Burdur-Fethiye arası yol yapımında çalışan işçileri taşıyan 17 yaşındaki K.Ö'nün kullandığı 15 AB 299 plakalı minibüs, Burdur-Karamanlı karayolunun 25. kilometresinde Karaçal köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü K.Ö. ile araçtaki Remzi, Nazım ile Feyzi Düzün, Vahit ile Mahmut Gören, Celal Derse, Musa Doğru ve Mahmut Doğan Çetin yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

