Erzurum Halk Tiyatrosu (EHT) ekibince sahnelenen "Eyvah Sevirem" tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluştu.
İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenen, Cengiz Durular'ın kaleme aldığı, Oktay Parlar'ın yönettiği, genel koordinatörlüğünü Bilal Tavlak'ın yaptığı tek perdelik komedi oyununa, bayramın ikinci gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Evlilik müessesesine adım atan bir genç ve arkadaşlarının başından geçen komik olayların anlatıldığı, kentin kültürel geleneklerinin sahnelendiği oyunda Parlar ve Tavlak'ın yanı sıra Ayşenur Bayraktaroğlu, Sedagül Yavuz, Ayçanur Uzun, Esranur Saruhan, Yaşar Kars, Bilal Taşkesenligil, Nur Güçlü, Erdem Ballı, Harun Uğurlu, Seher Karataş, Ebru Şimşek, Mustafa Özdemir, Miraç Ateş, Resul Özcan ve Burhan Limon rol aldı.
Işık tasarımı Eser Dursun, müzikleri Hakan Çelik’e ait tiyatro oyununu izleyen vatandaşlar, eğlenceli bir gün geçirdi.
Oyun sonrası vatandaşları selamlayan Parlar, tiyatroyu izlemeye gelenlere teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.
Yönetmen yardımcılığını Şerif Avcı'nın üstlendiği "Eyvah Sevirem" oyunu, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 17-18 Haziran'da saat 19.00'da da ücretsiz olarak tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
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