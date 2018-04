EİB Moda Tasarım Yarışmasında zirve sahibini buldu

“Hazırgiyim sektörü 17 milyar dolar ihracat yapıyor”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörünün 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ege Bölgesi’nin hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu kaydetti. “Günümüzde ürünlerin nerede yapıldığından ziyade, nerede tasarlandığı önemli” diyen Büyükekşi, “Tasarıma önem vermemiz gerekiyor. Türkiye’de 10 yıldı 23 farklı sektörde tasarım yarışmaları yapıyoruz. Katma değerli ihracatı arttırabilmek için Ar-Ge, tasarım, inovasyon çok önemli. Bundan sonra ürünlerimizi ‘Designed and Made in Turkey’ etiketiyle ürünlerimiz tüm dünyada boy gösterecek. Bu sayede hem tasarımcılar, hem ürünü ürettirenler, hem de Türkiye kazanacak” şeklinde konuştu.

Tasarım yarışmalarının amacının sektörlere tasarımcı kazandırmak olduğuna işaret eden Büyükekşi sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün burada finale kalan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bence hepsi kazandılar. Bizim amacımız onları yetiştirmek ve sektöre kazandırmak. 10-15 yıl önce bu yarışmaları kazananlar bugün Türkiye’nin yüzünü ağartıyor. Bugün bu yarışmaya katılanlar yarın Milano’da, Londra’da, New York’ta defileler düzenleyecek. Moda Haftalarına katılacak. İhracat demek büyüme demek, istihdam demek, refah artışı demek, Türkiye’nin huzuru güveni için dövize ihtiyaç var. Mehmetçiğimiz nasıl Afrin’de kahramanca mücadele ediyorsa, İhracatçılarımızda kahraman olarak 238 gümrük noktasına ihracat yapıyor.”

Yarışmanın birincisi Cihad Sünbül 15 bin TL, ikincisi Atlan Toygar Rona 10 bin TL ve üçüncüsü. Fatma Süleymanoğlu ise 5 bin TL para ödülünün sahibi oldu. İlk üçe giren tasarımcılar, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin sunduğu projenin Ekonomi Bakanlığınca tasarım tebliğinde yazan koşulları yerine getirmeleri halinde yurtdışında eğitim desteğine başvurabilecek.

Ünlü Modacı Emre Erdemoğlu’nun koçluğunda düzenlenen EİB 13. Moda Tasarım Yarışmasında final heyecanını genç tasarımcılar; Abdul Cihad Sünbül, Atlan Toygar Rona, Çağla Demirkıran, Dilara Karaca, Elif Doğu, Ezgi Vural, Fadime Yıldırım, Fatma Süleymanoğlu, Gözde Ekizceli ve Yağmur Aysan yaşadı.

Jüride kimler yer aldı?

EİB Moda Tasarım Yarışması’nın jürisinde; Burak Sertbaş, Tuvana Büyükçınar, Simay Bülbül, Gamze Saraçoğlu, Özlem Kaya, Nejla Güvenç, Yıldırım Mayruk, Lara Sayılgan, Ceyda Balaban, Hakan Öztürk, Dilek Süslüer ve İsmail Acar görev yaptı.