EİB Moda Tasarım Yarışmasında zirve sahibini buldu

Nostalji ile bugünü buluşturan Newstalgia temasıyla düzenlenen EİB 13. Moda Tasarım Yarışması muhteşem final defilesi ile sona erdi. Yarışmayı Cihad Sünbül kazandı. İkincilik Atlan Toygar Rona’nın olurken, üçüncü Fatma Süleymanoğlu oldu.

Katma değerli ürün ihracatının yolunu açacak, genç ve vizyoner tasarımcıları Türk hazırgiyim sektörüne kazandırmak amacıyla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nın 13. final heyecanı İzmir Kültürpark içerisindeki Lunapark’ta gerçekleştirildi.

Finale kalan 10 tasarımcının nostalji ile bugünü buluşturan Newstalgia temasıyla hazırladıkları tasarımlar, temanın ambiyansına uygun olarak İzmir Kültürpark’taki Lunapark’ta sergilendi. Tasarımlar, defileyi izleyen 500 kişinin büyük beğenisini kazandı.

Finalistler, sonbahar-kış koleksiyonundan oluşan hazırladıkları 4’er kostümü, Öner Evez ve Yakup Biçer kareografisiyle podyumda sergiledi.

Başkan Kızılgüneşler veda etti

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, EİB Moda Tasarım Yarışması’nda yaptığı konuşma ile hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçılarına veda etti. EİB Moda Tasarım Yarışması’nın 4 tanesinde Komite Başkanı, 8 tanesinde ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak sorumluluk üstlendiğini belirten Kızılgüneşler, “Yıllardır, bir önceki yılın daha ötesine geçmesi ve moda tasarımı anlayışına yeni, farklı ve taze soluklar getirecek genç yetenekleri moda endüstrimizin dikkatlerine sunmak ve değerli yarışmacılarımızın kariyerlerinde unutulmaz bir iz bırakması için ciddi emek verdiğimiz organizasyonumuzun bu yılı, benim için ayrıca farklı bir anlam taşıyoruz. 2 dönemdir, yani 8 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm EHKİB Başkanlığı görev ve sorumluluğunu bu yıl devrediyorum. Bu, bu yarışmada konuşmacı olarak son kez karşınıza çıktığım anlamına geliyor. Aslında bakıyorum da, 4’ünde Komite Başkanı, 8’inde de EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı olarak geçen yıllar boyu düzenlediğimiz ve çoğunda siz değerli misafirlerimizle birlikte olma mutluluğunu yaşadığımız 12 yarışmada görev ve sorumluluk üstlenmişim. Yalnızca ilk yarışmada dahlim olmamış. Bu yarışmanın ilk kıvılcımını yakan eski başkanımız Jak Eskinazi ve eski komite başkanımız Belgütay Oral’a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.