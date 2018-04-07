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EİB Moda Tasarım Yarışmasında zirve sahibini buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 10:04 | Son Güncelleme

Nostalji ile bugünü buluşturan Newstalgia temasıyla düzenlenen EİB 13.

EİB Moda Tasarım Yarışmasında zirve sahibini buldu

Nostalji ile bugünü buluşturan Newstalgia temasıyla düzenlenen EİB 13. Moda Tasarım Yarışması muhteşem final defilesi ile sona erdi. Yarışmayı Cihad Sünbül kazandı. İkincilik Atlan Toygar Rona’nın olurken, üçüncü Fatma Süleymanoğlu oldu.
Katma değerli ürün ihracatının yolunu açacak, genç ve vizyoner tasarımcıları Türk hazırgiyim sektörüne kazandırmak amacıyla Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması’nın 13. final heyecanı İzmir Kültürpark içerisindeki Lunapark’ta gerçekleştirildi.
Finale kalan 10 tasarımcının nostalji ile bugünü buluşturan Newstalgia temasıyla hazırladıkları tasarımlar, temanın ambiyansına uygun olarak İzmir Kültürpark’taki Lunapark’ta sergilendi. Tasarımlar, defileyi izleyen 500 kişinin büyük beğenisini kazandı.
Finalistler, sonbahar-kış koleksiyonundan oluşan hazırladıkları 4’er kostümü, Öner Evez ve Yakup Biçer kareografisiyle podyumda sergiledi.

Başkan Kızılgüneşler veda etti
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, EİB Moda Tasarım Yarışması’nda yaptığı konuşma ile hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçılarına veda etti. EİB Moda Tasarım Yarışması’nın 4 tanesinde Komite Başkanı, 8 tanesinde ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak sorumluluk üstlendiğini belirten Kızılgüneşler, “Yıllardır, bir önceki yılın daha ötesine geçmesi ve moda tasarımı anlayışına yeni, farklı ve taze soluklar getirecek genç yetenekleri moda endüstrimizin dikkatlerine sunmak ve değerli yarışmacılarımızın kariyerlerinde unutulmaz bir iz bırakması için ciddi emek verdiğimiz organizasyonumuzun bu yılı, benim için ayrıca farklı bir anlam taşıyoruz. 2 dönemdir, yani 8 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm EHKİB Başkanlığı görev ve sorumluluğunu bu yıl devrediyorum. Bu, bu yarışmada konuşmacı olarak son kez karşınıza çıktığım anlamına geliyor. Aslında bakıyorum da, 4’ünde Komite Başkanı, 8’inde de EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı olarak geçen yıllar boyu düzenlediğimiz ve çoğunda siz değerli misafirlerimizle birlikte olma mutluluğunu yaşadığımız 12 yarışmada görev ve sorumluluk üstlenmişim. Yalnızca ilk yarışmada dahlim olmamış. Bu yarışmanın ilk kıvılcımını yakan eski başkanımız Jak Eskinazi ve eski komite başkanımız Belgütay Oral’a da huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Hazırgiyim sektörü 17 milyar dolar ihracat yapıyor”
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörünün 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, Ege Bölgesi’nin hazırgiyim ve konfeksiyon sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu kaydetti. “Günümüzde ürünlerin nerede yapıldığından ziyade, nerede tasarlandığı önemli” diyen Büyükekşi, “Tasarıma önem vermemiz gerekiyor. Türkiye’de 10 yıldı 23 farklı sektörde tasarım yarışmaları yapıyoruz. Katma değerli ihracatı arttırabilmek için Ar-Ge, tasarım, inovasyon çok önemli. Bundan sonra ürünlerimizi ‘Designed and Made in Turkey’ etiketiyle ürünlerimiz tüm dünyada boy gösterecek. Bu sayede hem tasarımcılar, hem ürünü ürettirenler, hem de Türkiye kazanacak” şeklinde konuştu.
Tasarım yarışmalarının amacının sektörlere tasarımcı kazandırmak olduğuna işaret eden Büyükekşi sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün burada finale kalan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bence hepsi kazandılar. Bizim amacımız onları yetiştirmek ve sektöre kazandırmak. 10-15 yıl önce bu yarışmaları kazananlar bugün Türkiye’nin yüzünü ağartıyor. Bugün bu yarışmaya katılanlar yarın Milano’da, Londra’da, New York’ta defileler düzenleyecek. Moda Haftalarına katılacak. İhracat demek büyüme demek, istihdam demek, refah artışı demek, Türkiye’nin huzuru güveni için dövize ihtiyaç var. Mehmetçiğimiz nasıl Afrin’de kahramanca mücadele ediyorsa, İhracatçılarımızda kahraman olarak 238 gümrük noktasına ihracat yapıyor.”
Yarışmanın birincisi Cihad Sünbül 15 bin TL, ikincisi Atlan Toygar Rona 10 bin TL ve üçüncüsü. Fatma Süleymanoğlu ise 5 bin TL para ödülünün sahibi oldu. İlk üçe giren tasarımcılar, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin sunduğu projenin Ekonomi Bakanlığınca tasarım tebliğinde yazan koşulları yerine getirmeleri halinde yurtdışında eğitim desteğine başvurabilecek.
Ünlü Modacı Emre Erdemoğlu’nun koçluğunda düzenlenen EİB 13. Moda Tasarım Yarışmasında final heyecanını genç tasarımcılar; Abdul Cihad Sünbül, Atlan Toygar Rona, Çağla Demirkıran, Dilara Karaca, Elif Doğu, Ezgi Vural, Fadime Yıldırım, Fatma Süleymanoğlu, Gözde Ekizceli ve Yağmur Aysan yaşadı.

Jüride kimler yer aldı?
EİB Moda Tasarım Yarışması’nın jürisinde; Burak Sertbaş, Tuvana Büyükçınar, Simay Bülbül, Gamze Saraçoğlu, Özlem Kaya, Nejla Güvenç, Yıldırım Mayruk, Lara Sayılgan, Ceyda Balaban, Hakan Öztürk, Dilek Süslüer ve İsmail Acar görev yaptı.

EİB Moda Tasarım Yarışmasında zirve sahibini buldu

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