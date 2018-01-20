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Ejderler'in başında

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 07:59 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Teğmen Sümeyra Karlı, Van İl Jandarma Komutanlığı’nın tek kadın subayı. PKK’lı teröristlerin korkulu rüyası Jandarma Komando Taburu’ndaki ‘Ejderler’ bölüğünün de tim komutanı olarak operasyonlara çıkıyor, kadın koruculara silah eğitimi veriyor.

Ejderler'in başında

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kadın subaylardan biri, Van Jandarma Komutanlığı’nda görevli. Teğmen Sümeyra Karlı, Bingöl’ün Solhan ilçesinde dünyaya geldi. Babası emekli köy korucusu olan Karlı, lise öğrencisiyken köy korucu olan babası ve sokakta gördüğü üniformalı askerlerden etkilenip, asker olmaya karar verdi.

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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yönetici Asistanlığı’nı bitirince girdiği astsubaylık sınavlarını kazanan Teğmen Karlı, 2010 yılında Jandarma astsubay rütbesiyle mezun oldu.

BOSNA’YA DA GİTTİ

Türkiye’nin çeşitli kentlerinde istihbarat, asayiş tim komutanlığı, karargâh, Doğu’da ise iç güvenlik tim komutanlığı görevlerinde bulunan Karlı, 6 ay süreyle Bosna Hersek’te de görev yaptı. 2015 yılında Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda iç güvenlik tim komutanı olarak çalışırken 2016’da muvazzaflık sınavını kazandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden 2017 yılında subay olarak mezun oldu ve Van Jandarma Komutanlığı’na ilk kadın subay olarak atandı. Van’da 7 aydır görev yapan Teğmen Karlı, bir taraftan astsubaylık yolu açılan kadın koruculara silahlı eğitim verirken, diğer yandan da terör örgütü PKK’nın korkulu rüyası olan Jandarma Komando Taburu’ndaki ‘Ejderler’ bölüğünün tim komutanı olarak operasyonlara çıkıyor. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Van kırsalında PKK’lı teröristlere karşı arazide arama-tarama faaliyetlerinde bulunan Teğmen Karlı, “Memleketim Bingöl’ün ilk kadın subayıyım. Benden sonrakilere de rol model oldum” dedi.

İŞ AŞKI ÖN PLANA ÇIKIYOR

Uygulama faaliyetlerine katılıyorum. Emrimdeki askerlerle zaman zaman kırsal alandaki operasyonlara da katılıyoruz. Terörle mücadeleden sosyal sorumluluk projelerine kadar çok çeşitli faaliyetlerde görev alıyoruz. Jandarmada astsubaylarımızın yanı sıra, çalışmalarımızda en önemli yardımcılarımızdan biri de bölgeyi ve halkı iyi tanıyan güvenlik korucularımız. Mesleki anlamda gelişmeleri için de sürekli eğitim veriyoruz.”

ŞİDDET MAĞDURU KADINI PENCEREDEN KURTARDIM

Hakkında koruma kararı verilen bir kadının olayını hiç unutmam. Kadın, yapmaması gereken bir şeyi yapıp, evden uzaklaştırma kararı bulunan birlikte yaşadığı kişiyi evine almıştı. Eve aldıktan bir süre sonra adam yine kadını darp etmeye başlamış. 156’ya gelen ihbarla hemen olay yerine intikal ettik. Erkek, aşırı alkollü olduğu için olaya müdahale etmek pek de kolay olmamıştı. Kadın kaçıp odaya kapanmıştı. Erkek de kapıda bekliyordu ve kadını almama müsaade etmiyordu. Ben de kadını pencereden kurtarmıştım. Bir kadın olarak şahit olduğum bu olay beni çok etkilemişti. (DHA)

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Van Jandarma Teğmen sümeyra karlı ejderler

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