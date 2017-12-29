 (ek aktüel görüntüyle)  GÜL: ASLINDA O KARARNAMEYİ BEN SAHİPLENDİM

* 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,

"Bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum"

"Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm"

"Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında her hangi bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA