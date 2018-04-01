ek bilgi ve fotoğraflarla// Fatih'te su borusu patladı; çok sayıda evi su bastı

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
FATİH'TE patlayan su borusu nedeniyle bazı binaların bodrum katını su bastı. İçeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı.
Zeyrek Mahallesi Hattat İzzet Sokak'ta İSKİ'ye ait ana su borusu saat 14.15 sıralarında patladı. Patlayan su borusu nedeniyle sokak göle döndü. Binaların bodrum katlarını su bastı. Bazı vatandaşlar içeri dolan su nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşları tahliye etti. Sokağa şerit çekilerek trafiğe kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar İSKİ'yi aramalarına rağmen kimsenin gelip suyu kesmediğini iddia etti. Bazı evlerin kapı kilidine kadar su dolduğu görüldü. Yollarda göçükler oluştu. Olay yerine gelen İSKİ ekiplerinin suyu kesmesinden sonra itfaiye tahliye çalışması başlattı. Su basan evlerine girmeye çalışan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok yaşadı. Yemek yediği sırada su bastığını söyleyen ev sahibi "Herşey bir anda oldu. Hiçbirşey anlamadık" diye konuştu.
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