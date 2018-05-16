ek bilgi ve fotoğraflarla// Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
KAMUOYUNDA "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, hayatını kaybetti.
Beyin kanaması geçirdikten sonra 4 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan Erdiş (68), Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti. Yaşam destek ünitesine bağlı olan Erdiş, hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Mirzabeyoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.
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