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ek bilgi ve fotoğraflarla// Yangında ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'DE 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe'nin cenazesi yapılan incelemenin  ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ek bilgi ve fotoğraflarla// Yangında ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)

ATAŞEHİR'DE 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin binadan çıkarıldığı sırada komşuları gözyaşı döktü.Yangın sırasında ailenin balkonda kahvaltı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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ek bilgi ve fotoğraflarla// Yangında ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildiek bilgi ve fotoğraflarla// Yangında ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

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