ek bilgi ve fotoğraflarla// Yangında ölen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
ATAŞEHİR'DE 3 katlı binada çıkan yangında hayatın kaybeden Seva Sevgi Meşe'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazenin binadan çıkarıldığı sırada komşuları gözyaşı döktü.Yangın sırasında ailenin balkonda kahvaltı yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum