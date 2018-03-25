 (ek bilgi ve görüntü)- UBER SÜRÜCÜSÜYLE YOLCUNUN TARTIŞMASI ARAÇ KAMERASINDA

Haber: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA
İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü M.Ü (24) gözaltına alınmıştı. Sürücü ile Birgül Ekinci'nin tartışması araç kamerasına yansıdı. İkili arasındaki konuşmalarda Birgül Ekinci'nin sürücü M.E'ye hitaben istediği paranın yüksek olduğunu söyleyerek polisi aradığı duyuluyor. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında sürücü aracı yol kenarına çekiyor.
Görüntü Dökümü:
-Araç kamerasından tartışma anı
-Detaylar
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