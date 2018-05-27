(ek bilgi ve görüntülerle) OYUNCU ARDA ÖZİRİ MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

*Öziri'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Ramazan EĞRİ-Can EROK-İSTANBUL DHA

Oyuncu Arda Öziri Ümraniye TEM otoyolunda motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Öziri'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Kaza sabah saat 03.30 sıralarında Ümraniye TEM otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprü sapağında meydana geldi. İddialara göre, dün akşam şampiyonlar ligi final maçını izlemek için arkadaşının evine giden Öziri, dönüşte motosikletiyle kaza yaptı. Kaza sonucu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri, yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öziri'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Haberi alan Öziri'nin yakınları Adli Tıp Kurumuna akın etti. Öziri'nin yakınlarının üzgün oldukları gözlendi.

EVE DÖNERKEN KAZA YAPMIŞ

Adli Tıp Kurumu'nda konuşan menajeri Serhat Turhan," Malesef sabah haberimiz oldu. Adli Tıp'ta olduğunu söylediler. Biz de geldik. Herhangi bir bilgi sahibi değiliz. İşlemleri devam ettiği için herhangi bir bilgi vermiyorlar. Sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla dün arkadaşıyla maç izlemiş. Eve dönerken de kaza yapmış"dedi.