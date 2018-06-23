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 (ek bilgi ve görüntülerle)- SANCAKTEPE'DE YAĞMUR : ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Sancaktepe'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Sancaktepe'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı. Alt geçide dolan su iş makineleri tarafından tahliye edildi. Tahliye sırasında çevredeki vatandaşlar ıslanmamak için çaba sarf etti.
İstanbul'da yağmur aralıklarla etkisini gösteriyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde alt geçidi su bastı. Alt geçidin içinde bir araç biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Araçların geçememesi üzerine yol araç ve yaya trafiğine kapatılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. İş makineleri tarafından alt geçide dolan su tahliye edildi. Tahliye sırasında çevredeki vatandaşlar ıslanmamak için çaba sarf etti. Bir sokak köpeği su dolan yere doğru ilerlerken vatandaşlar tarafından engellenerek uzaklaştırıldı. Su dolan alt geçitte kağıt toplayan bir kişi de zorlukla geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Biriken su
-Mahsur kalan araç
-Kapanan yol
-Görevlilerin iş makineleri suyu tahliye etmeye çalışması
-İş makinelerinin suyu tahliye çalışmaları
-Vatandaşların ıslanmamak için yüksek yerlere çıkması
-Bir köpeğin sudan uzaklaştırılması
-Kağıt toplayan bir kişinin sudan zorlukla geçmesi
-Genel ve detay görüntüler

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