HABER

 (ek bilgi ve görüntüyle)- VAHŞETİ KÖTÜ KOKU ORTAYA ÇIKARDI  

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:38 | Son Güncelleme

*Gözaltına alınan 2 kişi suçlarını itiraf etti.

*Gözaltına alınan 2 kişi suçlarını itiraf etti.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Avcılar'da çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış halde bulunan bir erkeğe ait cesetle ilgili gözaltına alınan iki kişi suçunu itiraf etti.
Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelmiş, daireye giren polisler bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi bulmuştu. Cesedin 59 yaşındaki Mustafa Kırlılar'a ait olduğunu belirleyen polis, soruşturma kapsamında Mustafa Kırlılar'ın gelini S.Kırlılar ile A.A. isimli kişileri gözaltına aldı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan şüphelilerden A.A. ilk sorgusunda suçunu itiraf etti. Mustafa Kırlılar'ı S.Kırlılar ile birlikte öldürüp, çuvala koyduklarını söylediği öğrenildi. Mustafa Kırlılar'ın gelini S.Kırlılar'ın da ilk sorgusunda suçu itiraf ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Şüphelilerin karakola getirilmesi
-Detaylar

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildiMevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi
GÜNCELLEME - Avcılar'da ceset bulunduGÜNCELLEME - Avcılar'da ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

İlk kez üretildi! Türkiye, 61 ülkeye ihraç ediyor

İlk kez üretildi! Türkiye, 61 ülkeye ihraç ediyor

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 kişi selde kayboldu

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

Mevlüt Bengi'nin katili sağ ele geçirildi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

İstanbul Sancaktepe'de binada çökme tehlikesi

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

Aydın'da Mustafa Doğru isimli vatadandaş 1 ay boyunca boğazında sülükle yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.