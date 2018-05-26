- (ek bilgilerle) ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.
Eski Edirne Caddesi Habipler istikametindeki kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yakup Yamaç'ın kullandığı 32 FV 723 plakalı otomobil, sol şeritte temizlik çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakup Yamaç, Kızı Yasemin Yamaç ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin araçta sıkışan cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.Olay yerine gelen ölenlerin yakınları baygınlık geçirdi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Kazanın görgü tanığı, "Geçen hafta da bir arkadaşım yine burada bir kamyona vurdu, yaralandı. Önlemlerin alınması lazım. Hafriyat kamyonları yüzünden korkudan trafiğe çıkamıyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntü
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Cenazelerin çıkarılışı
Vatandaş ile röportaj
Baygınlık geçiren yakını
Kaza yapan araçlardan görüntü
Diğer detaylar
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