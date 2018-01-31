HABER

 (ek bilgilerle) AVRASYA TÜNELİ'NDEN GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:21 | Son Güncelleme

Haber: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA

Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretine zam geldi. Bu geceden itibaren tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye minibüsler için ise 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltildi.

20 Aralık 2016'da açılan Avrasya Tüneli, İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor. Avrasya Tüneli'nde otomobiller için geçiş ücretinin 1 Şubat 2018'e kadar ilk etapta 4 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacağı açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Tünelden arşiv görüntüler

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Acun Ilıcalı'dan kızına doğum günü sürprizi! Yok böyle hediye

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Sen Anlat Karadeniz 2. bölümde şoke eden tecavüz ve şiddet sahneleri

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Kediciklerden ortalığı karıştıracak Erdoğan fotoğrafları!

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Manisa'da bir kişi hastane kapısında ayakkabılarını çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine büyük zam

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

Petrol platformu Boğaz'dan geçemedi!

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

BM Özel Temsilcisi Angelina Jolie NATO'da

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.