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- (ek bilgilerle) EN ACI GÖRÜNTÜ...  ÖLENLERİN İSİMLERİNİN YAZILI OLDUĞU TABUTLAR ÜST ÜSTE KONULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

- CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINIYOR  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor.

- CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINIYOR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alınıyor. İşlemleri tamamlanan cenazeler, ailelerine teslim ediliyor. Bu sırada kameralara acı bir görüntü yansıdı. Hayatlarını kaybedenlerin getirildiği tabutlar üst üste konuldu. Boş tabutların üstünde de ölenlerin isimleri yazıyordu. Mina Başaran'ın ismine o tabutlardan birinin üzerindeki kağıtta yazılıydı.
Cenazeleri alan aileler Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze araçlarının adli tıptan çıkışı
-Ölenlerin tabutlarının üst üste konulması
-Tabutların üzerindeki isimler

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