ek bilgilerle// İncirli alt geçidini su bastı araçlar mahsur kaldı

Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'DA sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintesinden geçemeyince mahsur kaldı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri de suyu çekmek için çalışmalara başladı.

