HABER

- (ek bilgilerle)   İRAN'DA DÜŞEN UÇAKTA HAYATINI KAYBEDEN 10 KİŞİNİN CENAZESİ  İSTANBUL'DA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 14:29 | Son Güncelleme

- MİNA BAŞARAN'IN NİŞANLISI DA HAVALİMANINDAYDI * Cenazeler apronda ailelerine teslim edildi, sonra da Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.  * Ölenlerin yakınları Adli Tıp merdivenlerine oturup gözyaşı döktü.  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Gülseli KENARLI - Murat SOLAK - Erhan TEKTEN - İbrahim YILDIZ - Güven USTA - Hüseyin ASLIYÜCE - İstanbul DHA İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi  İstanbul'a getirildi.

- MİNA BAŞARAN'IN NİŞANLISI DA HAVALİMANINDAYDI

* Cenazeler apronda ailelerine teslim edildi, sonra da Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

* Ölenlerin yakınları Adli Tıp merdivenlerine oturup gözyaşı döktü.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Gülseli KENARLI - Murat SOLAK - Erhan TEKTEN - İbrahim YILDIZ - Güven USTA - Hüseyin ASLIYÜCE - İstanbul DHA
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi İstanbul'a getirildi. Aileler, Atatürk Havalimanı'nda cenazeleri teslim aldı. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
İran'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri, askeri nakliye uçağıyla saat 12.10'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne getirildi. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer de havalimanındaydı.
Cenazeler apronda yakınlarına teslim edildi. Cenazeler daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler, buradan Yenibosna'daki Adli Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

AİLELER DE ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ
Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi. Adli Tıp Kurumu'nun merdivenlerinde bazı yakınların gözyaşı döktüğü görüldü.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Cenaze araçlarının görüntüsü
- Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer'in nişansı ve yanındakiler
-Nakliye uçağının inişi
-Cenaze araçlarının çıkışı
-Ambulansın girişi
-Polisin görüntüsü
-Cenaze araçlarının çıkışı
-Adli Tıp'a araçların girişi
-Ailelerin Adli Tıp'a gelişi
-Ailelerden görüntüler
-Gözyaşı döken aileler
-Detaylar

14.03.2018 - 12.42 - Haber Kodu : 180314086
14.03.2018 - 12.52 - Haber Kodu : 180314092
14.03.2018 - 12.50 - Haber Kodu : 180314093
14.03.2018 - 12.56 - Haber Kodu : 180314097
14.03.2018 - 13.04 - Haber Kodu : 180314102
14.03.2018 - 13.06 - Haber Kodu : 180314103
14.03.2018 - 13.06 - Haber Kodu : 180314103
14.03.2018 - 13.13 - Haber Kodu : 180314106
14.03.2018 - 13.16 - Haber Kodu : 180314108
14.03.2018 - 13.24 - Haber Kodu : 180314113
14.03.2018 - 13.26 - Haber Kodu : 180314115
14.03.2018 - 13.30 - Haber Kodu : 180314116
14.03.2018 - 13.49 - Haber Kodu : 180314123

Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!Sosyal medya bu görüntüyle sallandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Terör örgütü PKK'dan Avrupa'ya tehdit!

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Aydın'da panik! Sayı her geçen dakika artıyor

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

Afrin'den acı haber! Şehit ve yaralı askerler var

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

İran'da düşen uçakla ilgili yeni gelişme: Pilot heyecanlı bir ses tonuyla alçalmak istedi

Başbakan Yıldırım'ın gündeminde uçak kazası vardı! O yorumlara ateş püskürdü!

Başbakan Yıldırım'ın gündeminde uçak kazası vardı! O yorumlara ateş püskürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Bizim Hikayemiz” tanıtıldı

“Bizim Hikayemiz” tanıtıldı

“Düğüm Salonu”nun İzmir galası Optimum’da

“Düğüm Salonu”nun İzmir galası Optimum’da

Mersin’de üreticiye 5 bin 200 adet aşılı asma fidanı dağıtıldı

Mersin’de üreticiye 5 bin 200 adet aşılı asma fidanı dağıtıldı

Başkan Karataş: “14 Mart, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gündür”

Başkan Karataş: “14 Mart, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gündür”

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Aydın, Vali Şentürk’ü ziyaret etti

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Aydın, Vali Şentürk’ü ziyaret etti

Belediye Başkanı Bahçeci, kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu

Belediye Başkanı Bahçeci, kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.