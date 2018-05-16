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/ek bilgilerle// Pendik'te feribot kıyıya çarptı; 10 yaralı  (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:32 | Son Güncelleme

Anıl UÇAN - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - PENDİK İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 10 kişi yaralandı.

Anıl UÇAN - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - PENDİK İDO İskelesinde bir feribotun kıyıya yanaşması sırasında meydana gelen kazada ilk belirlemeye göre 10 kişi yaralandı.
Yalova'dan Pendik'e gelen "Fatih Sultan Mehmet 1" feribotu saat 14.45 sıralarında yanaştığı sırada teknik arıza nedeniyme iskeleye çarptı. Kazada 10 yolcu hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bazı yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken bazılarına da olay yerinde müdahale edildi. Bir görgü tanığı, "ayakta duranlar düşerek yaralandı" diye konuştu.

İDO AÇIKLAMA YAPTI
Bu arada İDO'dan kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "14.00 Yalova-Pendik seferini yapan Fatih Sultan Mehmet-1 isimli IDO ferrycat tipi gemi, saat 14.50'de Pendik İskelesi'ne yanaşmaya çalıştığı sırada iskeleye sert bir şekilde yaslanmıştır. Yaslanmanın etkisi ile ayakta bulunan yolcularımızdan birkaçında hafif yaralanmalar meydana gelmiştir. Yaralılara olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahaleleri yapılarak ayakta tedavileri gerçekleştirilmiştir" denildi.

(FOTOĞRAF)

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