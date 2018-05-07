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Ek bilgilerle yeniden// Bağcılar'daki seçim standı saldırısına 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da İYİ Parti'nin seçim standına bulunanlara yönelik saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da İYİ Parti'nin seçim standına bulunanlara yönelik saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, dün saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda parti standında bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralıların kaldırıldığı hastane önünde açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Genel Sekreteri Dursun Aksu, “Saat 20.30 sıralarında 50-60 kişilik grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda arkadaşlarımız yaralandı. Bir arkadaşımızın durumu ağır" diye konuştu.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçan 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ettiği öğrenildi

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Bu arada İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise olay anlatılırken, "Türk milletine sükunet tavsiye ediyoruz. Hukuk içinde gerekli çalışmaları başlattık" denildi.

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