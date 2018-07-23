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 - (EK BİLGİYLE)  BEYKOZ'DA 220 AT GÜNLERDİR GÜNEŞ ALTINDA BEKLETİLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 16:04 | Son Güncelleme

  Büyükada'da faytonlarda çalıştırılmak üzere İstanbul'a getirilen 220 at, Beykoz'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır güneş altında bekletiliyor.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL (DHA)
Büyükada'da faytonlarda çalıştırılmak üzere İstanbul'a getirilen 220 at, Beykoz'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır güneş altında bekletiliyor. 2017 Temmuz'unda görülen Ruam hastalığı edeniyle adayı karantinaya alan İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü atların girişlerine izin vermiyor. Hayvanseverler bir an evvel yetkililerin duruma çözüm bulmasını istiyor.

ŞIRINGA İLE VİTAMİN ENJEKTE EDİYORLAR
Adaya gidişleri engellenen atlar, yazın sıcak günlerinde ayakta durmakta zorlanıyor. Bir çok at, bakımsızlıktan zayıf düşmüş halde. Cumhuriyet mahallesinde atlar ile birlikte kalan at sahipleri bakımsızlıktan yorgun düşen atlara şırınga ile vitamin enjekte ediyor. Atlarla birlikte yaklaşık 2 aydır beklediklerini söyleyen at sahipleri de durumdan şikayetçi. Onlardan biri olan Gökhan Ceylan, durumun içler acısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
“Faytonlarda kullanmak için bunları getirdik. Ama yasak dediler, karantina var dediler. Madem karantina var sarı bayrağı çekin rahat edelim. Ben 35 yaşındayım sürekli bu hayvanların içindeyim daha bugüne kadar birşey bulaşmadı bana. Bize 'hayvanlara eziyet ediyorlar' diyorlar. Biz madem hayvanlara eziyet ediyoruz. Siz de elinizi taşın altına koyun bize bir veteriner gönderin ve devlet olarak bizimle ilgilenin. Bizi başı boş bıraktılar. Ne ilgileniyorsunuz ne de sahip çıkıyorsunuz. Bizce faytonsuz bir ada olmaz. O bir kültürdür. Ben bir seneden beri bu hayvanlara bakıyorum. Atlarımız gayet sağlıklı ama sağlıksız bir şekilde bekletiyorlar burada."

"ATLAR GÜNDEN GÜNE ÖLEREK SAYISI AZALIYOR"
Hayvan hakları savunucuları ise duruma tepkili. Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Okan Oflaz, şunları söyledi:
“2 aydır bu işin üstündeyiz. Bunlar ilk değil. 14 tane Kartal'da bulundu. 209 tane de formula pistinde bulundu. Onlar adaya girdi. Aslında İstanbul'un çeşitli yerlerinden fayton için getirilen atlar çıkıyor. Bundan 2 ay önce getirilmişti. Yaklaşık 270 at vardı. Ruam karantinası sebebiyle sokamamışlar adaya. Burada şimdi atlar günden güne ölerek sayısı azalıyor ve çok kötü haldeler. Yanlarındaki insanların da hali ortada. Bu işin sorumlusu kimse cezalandırılması gerekiyor. Karantina olmasına rağmen hiçbir sevk belgesi olmadığı halde '500 küsur atı getirin' demiş birileri ve getirmişler. Sonuç işte ortada. Seçim öncesi Cumhurbaşkanımız 'Artık atları fayton zulmünden kurtaracağız' demişti. Bu açıklama içimize sur serpmişti. Biz şimdi bir an önce bu açıklamanın yerine getirilmesini ve bu zulmün bitmesini bekliyoruz"

"ZAMANLA CAN KAYIPLARI OLACAK"
Hayvan hakları savunucularından Zeynep Arsal da , "Bizim amacımız hayvanlar zarar görmeden bu işten kurtulsunlar. İnsanlar da kurtulsun. Bizim için esas olan ve önemli olan buradaki atlar. Çünkü şartları çok kötü. Aç ve susuzlar. Hava şartları çok elverişsiz. Zamanla can kayıpları olacak. Zaten zaman içinde ölenler olmuştur. Biz, gerekli kurumların artık gerçekten gerekli işlemleri yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RUAM HASTALIĞI NEDİR?
Halk arasında 'mankafa' da denir. Genellikle tek tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı ölümcül bir hastalıktır. En çok atlarda görülürse de eşek ve katırlar da bu hastalığa yakalanırlar. Kısa sürede öldürücüdür. Hastalıklı hayvanlarla temasta bulunan insanlara da geçebilir.

Görüntü dökümü
--------.
-Güneş altında bekleyen atlar
-At sahiplerinden görüntü
-Atların evrakları
-Yerde bulunan vitamin ilacı ve şırınga
-Dernek başkanı Okan Oflaz ile röportaj
-Zeynep Arsal ile röportaj
-At sahibi Gökhan Ceylan ile röportaj

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