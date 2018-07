 - (EK BİLGİYLE)  BEYKOZ'DA 220 AT GÜNLERDİR GÜNEŞ ALTINDA BEKLETİLİYOR

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL (DHA)

Büyükada'da faytonlarda çalıştırılmak üzere İstanbul'a getirilen 220 at, Beykoz'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 2 aydır güneş altında bekletiliyor. 2017 Temmuz'unda görülen Ruam hastalığı edeniyle adayı karantinaya alan İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü atların girişlerine izin vermiyor. Hayvanseverler bir an evvel yetkililerin duruma çözüm bulmasını istiyor.

ŞIRINGA İLE VİTAMİN ENJEKTE EDİYORLAR

Adaya gidişleri engellenen atlar, yazın sıcak günlerinde ayakta durmakta zorlanıyor. Bir çok at, bakımsızlıktan zayıf düşmüş halde. Cumhuriyet mahallesinde atlar ile birlikte kalan at sahipleri bakımsızlıktan yorgun düşen atlara şırınga ile vitamin enjekte ediyor. Atlarla birlikte yaklaşık 2 aydır beklediklerini söyleyen at sahipleri de durumdan şikayetçi. Onlardan biri olan Gökhan Ceylan, durumun içler acısı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Faytonlarda kullanmak için bunları getirdik. Ama yasak dediler, karantina var dediler. Madem karantina var sarı bayrağı çekin rahat edelim. Ben 35 yaşındayım sürekli bu hayvanların içindeyim daha bugüne kadar birşey bulaşmadı bana. Bize 'hayvanlara eziyet ediyorlar' diyorlar. Biz madem hayvanlara eziyet ediyoruz. Siz de elinizi taşın altına koyun bize bir veteriner gönderin ve devlet olarak bizimle ilgilenin. Bizi başı boş bıraktılar. Ne ilgileniyorsunuz ne de sahip çıkıyorsunuz. Bizce faytonsuz bir ada olmaz. O bir kültürdür. Ben bir seneden beri bu hayvanlara bakıyorum. Atlarımız gayet sağlıklı ama sağlıksız bir şekilde bekletiyorlar burada."