HABER

 (ek bilgiyle) CNR EXPO FUAR MERKEZİ'NDE YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:25 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Yeşilköy'deki  CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Yeşilköy'deki CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın çıktı.
Avrasya Boat Show'un devam ettiği fuar merkezinin 4. holünde saat 05.00 sıralarından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Yangınla ilgili fuarcılık şirketinden yapılan açıklamada, yangının elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Bu sabah saatlerinde CNR EXPO'da yapılan CNR Avrasya Boat Show'da katılımcılardan birisinin standındaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevlenme yangına dönüşmeden kısa sürede söndürüldü. Sadece katılımcının alanında bulunan bir jet skinin etkilendiği olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı" denildi

Görüntü döküm:
------------
-Yangından görüntü
-Çıkan dumanlar
-İtfaiyenin çalışması
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar

14.02.2018 - 05.33 Haber Kodu : 180214009
14.02.2018 - 06.21 Haber Kodu : 180214011

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi

Korkunç olay! Genç kadın sokak ortasında yanarak can verdi

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın açıklaması

Furkan Kızılay'dan Çocuklar Duymasın açıklaması

'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'

'Türkiye’nin operasyonu ABD askerlerinin güvenliğini riske atıyor'

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batuhan Yaşar: "ABD’nin yapmadığı bir şey kaldı mı?"

Batuhan Yaşar: "ABD’nin yapmadığı bir şey kaldı mı?"

Gümüşhane Gençlik Merkezi Tiyatro ile her yerde

Gümüşhane Gençlik Merkezi Tiyatro ile her yerde

Sokak sokak dolaşıp Şeker’i arıyor

Sokak sokak dolaşıp Şeker’i arıyor

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Öğrenciler maharetlerini sergiledi

Öğrenciler maharetlerini sergiledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.