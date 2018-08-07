 (ek bilgiyle) - ESENYURT'TAKİ DEHŞET ANLARI: KÜÇÜK ÇOCUK BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta babası tarafından sokak ortasında dövülen küçük çocuğun beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Adliyeye sevkedilen baba ise tutuklandı.
Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı Nidhal Mohammed Tımraz, 2 yaşındaki çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti. Yoldan geçen sivil bir polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan Nidhal Mohammed Tımraz polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi. Nidhal Mohammed Tımraz tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kalçasında da derin kesikler bulunduğu belirtildi. Küçük çocuğun daha önce de bir çok kez şiddete maruz kalmış olabileceği kaydedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Olayla ilgili görüntüler
-Hastanede yatağındaki çocuk
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