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/ek bilgiyle / Tuzla Piyade Okulu'nun içindeki ağaçlık alanda yangın 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN -  İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - TUZLA Piyade Okulu'nda makilik alanda yangın çıktı.  Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - TUZLA Piyade Okulu'nda makilik alanda yangın çıktı.
Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Makilik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mühimmat patlama riskine karşı itfaiye müdahale edemedi. Yangına müdahale için helikopter desteği istendi. Helikopter desteğiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

(FOTOĞRAF)

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