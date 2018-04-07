ek fotoğraflar// Başakşehir'de tanker dehşeti kamerada; 12 araca çarptı cadde savaş alanına döndü

DHA İSTANBUL- (GENİŞ HABER) BAŞAKŞEHİR'DE TANKER DEHŞETİ KAMERADA; 12 ARACA ÇARPTI CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)

BAŞAKŞEHİR'DE arıza yapan tankerini tamir etmek isteyen sürücüsü yol kenarına park ederek aracın altına girdi. Bu sırada tanker kaymaya başladı. Aracın altındaki sürücü yaralanırken yola çıkan tanker seyir halinde olan 12 araca çarptı. Sürücüler kazadan yara almazken yol savaş alanına döndü. Tanker sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza saat 08.00 sıralarında İkitelli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Azer Aliyev arızalanan 34 TZ 0024 plakalı tankerini tamir etmek için yol kenarına park etti. Tankerin altına giren Aliyev bir süre burada tamir için uğraşırken tanker kaymaya başladı. Aliyev kayan tankerin altından yaralı olarak çıkarken tanker, seyir halindeki araçlara çarparak ilerledi. 12 araca zarar veren tanker refüje çarparak durdu. İhbar üzerine oIay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri yoldaki araçların kaldırılması için çalışma başlattı.