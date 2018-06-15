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/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:15 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)/ ek fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada (1)

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