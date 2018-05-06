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Ek fotoğraflar // Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresinde konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

   

Ek fotoğraflar // Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresinde konuştu

Ek fotoğraflar // Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresinde konuştuEk fotoğraflar // Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresinde konuştuEk fotoğraflar // Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresinde konuştuEk fotoğraflar // Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresinde konuştu

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