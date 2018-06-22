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/ek fotoğraflar// Maslak'ta 32 katlı gökdelende yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 08:02 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İstanbul DHA - MASLAK'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı.

/ek fotoğraflar// Maslak'ta 32 katlı gökdelende yangın

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ / İstanbul DHA - MASLAK'ta bulunan 32 katlı gökdelende dış aydınlatma sisteminde yangın çıktı. Yangın 1 saat 20 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü
Maslak Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan 32 katlı Sun plazanın dış aydınlatma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın 3. katında başlayan yangın üst katlara doğru devam etti. İddiaya göre saat 05.40'da başlayan yangın dış aydınlatma sistemindeki elektrik kontağından dolayı çıktı. Durumun itfaiyeye bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

YANGIN MERDİVENİ YETERSİZ KALDI
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İlk olarak merdivenli araçlarla yangına müdahale edilmek istendi ancak yangın söndürülemedi. .

PENCERELER KIRILDI
Merdivenli araçlarla yapılan müdahalenin yetersiz olmasından dolayı itfaiye ekipleri binanın camlarını kırarak yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevler üst katlara doğru yükselmeye devam etti.

ÇATIDAN MÜDAHALE EDİLDİ
Yaklaşık 1 saat 20 dakika devam eden çalışmaların ardından itfaiye ekipleri binanın çatısından yangına müdahale etti. Aydınlatma sisteminin bulunduğu hatta yapılan müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

BİNADA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Binanın dış cephesinden meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

BİNANIN DIŞ CEPHESİNİN ÖZELLİĞİ
Plazayı yapan şirket dış cephe özelliğini, "Türkiye'de ilk kez uygulanan doğrama ve soğuk cephe şeklinde dizayn edildi" diye açıklıyor.

(FOTOĞRAF)

/ek fotoğraflar// Maslak'ta 32 katlı gökdelende yangın/ek fotoğraflar// Maslak'ta 32 katlı gökdelende yangın/ek fotoğraflar// Maslak'ta 32 katlı gökdelende yangın/ek fotoğraflar// Maslak'ta 32 katlı gökdelende yangın

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